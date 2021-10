Ruf wird laut nach mehr Fairness unter Fußballfans

Vorstand am Wort

Auf die Rauferei will der UFC Podersdorf nicht näher eingehen. Das sei Gegenstand von Ermittlungen in zivil- oder strafrechtlichen Belangen. „Doch der Vorfall fällt auf unseren Verein zurück, obwohl die Hauptakteure nicht aus Podersdorf, sondern aus anderen Gemeinden stammten“, stellt der Vorstand klar.