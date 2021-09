Schauspieler Peter Lodynski 84-jährig verstorben

Autor, Schauspieler, Regisseur

1961 versuchte sich Lodynski dann erstmals im Kabarett, was vom Altmeister Gerhard Bronner begeistert aufgenommen wurde. Bronner holte Lodynski zu sich ans Theater am Kärntner Tor, bevor der 1963 mit Grazer Freunden das Kabarett „Der Würfel“ in Wien gründete, wo er sechs Jahre lang als Autor, Schauspieler und Regisseur tätig war.