Emotionale Probleme bei sexuellen Annäherungen

Ob Ghosting, Abhängigkeit, Kontrolle oder Betrug: Es gibt unzählige Arten, wie sexuelle Annäherung zum Debakel werden kann. Sexualität mit einer anderen Person ist immer eingebettet in irgendeine Art von emotionaler Beziehung. Und da kann zwischen Menschen einiges schieflaufen. Nehmen wir zum Beispiel Betrug. In der zweiten Staffel der Teenager-Serie „Sex Education“ näherte sich die Hauptdarstellerin Maeve ihrem Nachbarn Isaac an, mit dem sie zunehmend mehr Zeit verbrachte. Aus der Freundschaft entwickelten sich romantische Gefühle, zumindest bei Isaac, der auf ihre enge Beziehung zu Schulkollegen Otis eifersüchtig wurde. Um die sich anbahnende Liebesbeziehung zwischen den beiden zu torpedieren, löscht er am Ende der zweiten Staffel eine Sprachnachricht von Otis an Maeve, mit der Otis ihr endlich seine Liebe gestehen wollte. Nachdem Maeve nie die Nachricht gehört hatte, und daher nicht auf sein Liebesgeständnis reagiert, beginnt Otis im Sommer eine unverbindliche Sexbeziehung zu einer anderen Frau. Als Maeve davon nach dem Schulbeginn zu Beginn der dritten Staffel erfährt, fühlt sie sich in ihrer Verunsicherung bestätigt, dass Otis sie nicht wirklich liebt. Isaac kann also triumphieren - und weiter auf eine Liebesbeziehung mit Maeve hoffen. Aber kann sich eine Beziehung auf der Basis einer solchen Lüge emotional ausgehen?