Wie geht guter Sex?

Dabei gerät er leider an den falschen Sexualberater, der ihm weismachen will, guter Sex hätte mit der Penisgröße zu tun. Eine solche Antwort kann natürlich nur aus einer Quelle stammen: Pornos. Andere Jugendliche scheinen viel besser im Bett zu sein. Otis beispielsweise wird von seiner Geliebten beim heimlichen Sex im Auto attestiert, er sei gut in Sex. Allerdings will sie sich nicht öffentlich mit ihm sehen lassen, weil sie attraktiv und er ihr peinlich ist. Was tun?