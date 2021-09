Faktenwissen im Bio-Unterricht ist für eine jugendspezifische Aufklärung aber jedenfalls zu wenig. Selten sind Jugendliche so umfassend informiert, engagiert und einfühlsam wie Otis und seine Freundinnen in „Sex Education“, die die Mitschüler (und Zuseher) gegen Geld mit sexualpädagogischem Basiswissen versorgen. Sex-Wissen zu vermitteln ist gar nicht die Aufgabe von Jugendlichen: In Österreich ist durch den Grundsatzerlass Sexualpädagogik rechtlich vorgesehen, dass neben den Erziehungsberechtigten vor allem Lehrpersonen in der Schule für sexuelle Bildung verantwortlich sind. Sie haben den staatlichen Auftrag, über Sexualität zu unterrichten, an das Alter der Kinder und das Unterrichtsfach angepasst, und gestützt auf die Wissenschaft und professionelle Sexualpädagogik.