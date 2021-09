Verlängerung des Seen-Vertrages wird angestrebt

Zehn Kärntner Seen stehen am Spiel – und die Ursache dieser Causa liegt im Jahr 2001: Vor 20 Jahren forderte der Landtag die Kärntner Landesregierung unter dem damaligen Landeshauptmann Jörg Haider auf, die Seen aufzukaufen – das hätte einer Investition von 56 Millionen Euro bedurft. „Wenn man das aus heutiger Sicht politisch bewertet, hätte man – mit der jetzigen Entwicklung – wahrscheinlich anders reagiert“, sagt LH Kaiser.