Zukunft unserer Kärntner Seen: Vertrag läuft aus

Keine Zweifel an Verlängerung

Nun geht es beim Seenbesitz nicht nur um die Wasserflächen, sondern auch um Uferflächen - dazu zählen etwa öffentliche Strandbäder wie jenes in Klagenfurt. Und es geht um „Seeneinbauten“, also alle Stege, wovon wiederum Klagenfurt die mit Abstand größten hat. „Ich habe keine Zweifel an einer Verlängerung“, sagt Landeshauptmann Peter Kaiser: „Wir haben mit den Bundesforsten eine exzellente Partnerschaft.“