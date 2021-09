Auswanderer zu Gast im Südburgenland

Im Zuge des Treffens hielten der Präsident der Burgenländischen Gemeinschaft, Edi Nicka, sowie Vorstandsmitglied Rudi Drauch aus New York Reden. „Es ist für uns als Verein nicht nur wichtig, mit jenen in Kontakt zu bleiben, die vor Jahren ausgewandert sind, sondern auch nachfolgenden Generationen zu zeigen, dass das Burgenland, das ihre Großeltern verlassen haben, heute ein modernes und lebenswerteres ist“, so Nicka.