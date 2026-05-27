Piastri: „Wir sahen wieder aus wie die Idioten“

„Wie Idioten“

Extrem schade für die Fans, denn mit der Entscheidung, sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri als einzige der Top-Ten-Piloten mit Intermediates auf die Reise zu schicken, verhinderte das Team in der ohnehin vielfach kritisierten neuen Formel 1 ein womöglich spannendes Duell mit Branchenprimus Mercedes. Piastri brachte diesen neuerlichen Fauxpas auf den Punkt: „Wir sahen wieder aus wie die Idioten.“ Stella versuchte zu erklären: „Als man sich entscheiden musste, welche Reifen man aufziehen sollte, und man nicht genau wusste, wann der Regen aufhören würde, war die Strecke rutschig, und der Intermediate demnach die richtige Wahl.“