Piastri: „Wir sahen wieder aus wie die Idioten“

Beim GP von Kanada ist McLaren ein folgenschwerer Patzer unterlaufen. „Wir sahen wieder aus wie die Idioten“, brachte es Oscar Piastri auf den Punkt.
„Dieses Ergebnis ist eine große Enttäuschung, wir haben eine Fehleinschätzung getroffen und dafür teuer bezahlt.“ Viele McLaren-Fans erinnern sich allzu ungern an den letztjährigen GP von Katar, als die „Papayas“ den Doppelsieg verschenkten, indem sie während einer Safety-Car-Phase beide Autos auf der Strecke beließen, während alle (!) anderen Piloten frische Reifen aufzogen. Nur sechs Monate später musste McLaren-Teamchef Andrea Stella bei den Interviews nach dem Rennen in Kanada nur auf die „Replay-Taste“ drücken.
„Wie Idioten“
Extrem schade für die Fans, denn mit der Entscheidung, sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri als einzige der Top-Ten-Piloten mit Intermediates auf die Reise zu schicken, verhinderte das Team in der ohnehin vielfach kritisierten neuen Formel 1 ein womöglich spannendes Duell mit Branchenprimus Mercedes. Piastri brachte diesen neuerlichen Fauxpas auf den Punkt: „Wir sahen wieder aus wie die Idioten.“ Stella versuchte zu erklären: „Als man sich entscheiden musste, welche Reifen man aufziehen sollte, und man nicht genau wusste, wann der Regen aufhören würde, war die Strecke rutschig, und der Intermediate demnach die richtige Wahl.“
Problem: Der Regen blieb aus, womit die Performance-Leistung ein glattes „Nicht genügend“ verdient. Dabei wäre doch nichts einfacher gewesen, als die Strategie zumindest zu splitten ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.