Bub (11) wurde wegen Streit um Angelköder erwürgt

Elfjähriger lernte 16-Jährigen erst am Tag vor der Tat kennen

Der 16-Jährige wurde am Montagmorgen festgenommen, die 15-Jährige stellte sich am Montagnachmittag auf der Polizeiwache. Ihre Aussagen stimmten laut Teillet nicht vollständig überein. Aus ihnen ergebe sich aber, dass der 16-Jährige Théo erst am Vortag der Tat kennengelernt habe. Am Samstag hätten beide gemeinsam in der Vilaine geangelt und sich für den folgenden Tag erneut zum Angeln verabredet.