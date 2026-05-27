Giro: Teamgeist und Fans machen Felix Gall stark

Neben Etappensieger Jonas Vingegaard wurden gestern nach der 16. Etappe in Cari auf der großen Giro-Bühne auch die Trikot-Träger geehrt. Radsport ist allerdings auch ein Teamsport. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger hätte ohne die aufopferungsvolle Arbeit seiner Helfer wohl nicht gewonnen.