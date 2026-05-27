Giro: Teamgeist und Fans machen Felix Gall stark

Der Teamgeist und die Fans machen Felix Gall bei der Giro d‘Italia stark. Der Tiroler ist derzeit Gesamt-Zweiter. So gut war noch nie ein Österreicher ...
Neben Etappensieger Jonas Vingegaard wurden gestern nach der 16. Etappe in Cari auf der großen Giro-Bühne auch die Trikot-Träger geehrt. Radsport ist allerdings auch ein Teamsport. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger hätte ohne die aufopferungsvolle Arbeit seiner Helfer wohl nicht gewonnen.
„Richtig gute Stimmung“
Der Teamgeist beflügelt in diesen Tagen beim Giro d’Italia auch Felix Gall. „Die Mannschaftskollegen leisten tolle Arbeit. Es macht echt Spaß, mit so starken Fahrern unterwegs zu sein. Wir haben eine richtig gute Stimmung“, betont der Decathlon-Kapitän immer wieder.
Ein Instagram-Posting seines französischen Worldtour-Teams lässt die Radfans die Begeisterung miterleben. Gall und Co. hören sich da im Teambus einen Song im Apres-Ski-Stil an: „Felix Gall ist schneller als der Überschall. Felix Gall, er gewinnt auf jeden Fall!“
Landsmann Gregor Mühlberger feiert das Lied und singt lauthals mit. „Es ist schon etwas Spezielles, ihn nicht nur als extrem starken Helfer, sondern auch als guten Freund und Zimmerkollegen an meiner Seite zu haben“, so Gall.
Österreichs Radheld schöpft aber auch Energie von den Fans: „Ich höre immer öfter meinen Namen, das ist echt lässig.“
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