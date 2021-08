Glückwünsche aus aller Welt zum großen Jubiläum

Eine stolze Burgenländerin ist auch Rosa Vrbatovic und schickt Glückwünsche aus Australien. Ins ferne Johannesburg in Südafrika hat es den in Neufeld an der Leitha aufgewachsenen Andy Bernhard verschlagen: „Obwohl ich schon so lange im Ausland lebe, kehre ich immer wieder gerne ins Burgenland zurück. Alles Gute!“