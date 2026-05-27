Auto versank in der Donau: Frau und Hund gerettet

Spektakulärer Unfall bei Hofamt Priel, Bezirk Melk (NÖ): Eine Autofahrerin stürzte mit ihrem Pkw in die Donau. Zum Glück konnte sich die Frau mit samt ihrem Hund aus dem Wagen befreien, ehe dieser im Fluss versank.
Warum die Lenkerin offenbar die Kontrolle über ihren Kleinwagen verloren hat, ist noch Gegenstand polizeilicher Untersuchungen. Die Frau dürfte beim Ausparken auf die Uferböschung geraten sein. Jedenfalls rollte der Pkw rückwärts über das Flussufer hinaus und stürzte ins Wasser. Der Frau gelang es noch, sich gemeinsam mit ihrem Hund aus dem Fahrzeug zu befreien, ehe das Auto in der Donau unterging. Der Vierbeiner und sein Frauchen überstanden den Unfall unverletzt.
Pkw mit Echolot geortet
Die alarmierte Feuerwehr aus Weins-Ysperdorf rückte mit einem Einsatzboot an und konnte mit dem Echolot die ungefähre Position des gesunkenen Pkw feststellen. Daraufhin traten die Feuerwehrtaucher in Aktion, wobei das trübe Donauwasser die Suche erschwerte.
Schließlich konnte der Wagen aber in sechs Metern Tiefe lokalisiert werden. Mit Hebeballons brachten die Feuerwehrleute das Auto an die Wasseroberfläche, dann konnte es aus der Donau geborgen werden.
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