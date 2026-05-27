Auto versank in der Donau: Frau und Hund gerettet

Warum die Lenkerin offenbar die Kontrolle über ihren Kleinwagen verloren hat, ist noch Gegenstand polizeilicher Untersuchungen. Die Frau dürfte beim Ausparken auf die Uferböschung geraten sein. Jedenfalls rollte der Pkw rückwärts über das Flussufer hinaus und stürzte ins Wasser. Der Frau gelang es noch, sich gemeinsam mit ihrem Hund aus dem Fahrzeug zu befreien, ehe das Auto in der Donau unterging. Der Vierbeiner und sein Frauchen überstanden den Unfall unverletzt.