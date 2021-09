50 Jahre auf Hawaii: Auswanderer besucht Heimat

Er selbst bezeichnet sich nach so langer Zeit in Amerika trotzdem als Österreicher, der das gute Essen und die schönen Landschaften des Burgenlands schätzt. Momentan macht der 95-Jährige Urlaub in Bad Tatzmannsdorf, wobei er einen Zwischenstopp beim Bürgermeister von Burgauberg-Neudauberg, Wolfgang Eder, einlegte.