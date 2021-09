Kurz: Botschafter sollen mehr für Exporte werben

Teil des türkis-grünen Comeback-Plans

Am Dienstag fand am Erste Campus in Wien die Auftaktveranstaltung von „ReFocus Austria“ statt. Die Initiative des Außenministeriums in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer, dem Wirtschaftsministerium, der Österreich-Werbung und dem Bundeskanzleramt läuft im Rahmen des „Comeback-Plans“ der türkis-grünen Bundesregierung. Bis Ende Juni 2022 sollen in mehr als 100 Auslandsvertretungen Österreichs Veranstaltungen stattfinden, um die „Leistungsfähigkeit und Stärke“ der heimischen Exportwirtschaft mehr zu bewerben.