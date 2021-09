Derzeit fast 300 Burgenländer Corona-positiv

Inzidenz bleibt hoch

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut AGES am Freitag bei 78,7. Weiterhin hoch ist der Wert in den Bezirken Oberpullendorf (151,35) und Mattersburg (122,50). Am niedrigsten ist die Inzidenz in den Bezirken Jennersdorf (0) und Oberwart (31,48).