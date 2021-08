Weiskopf & Blecha: Wenn die Gondeln Vespas tragen

Reise mit der Vespa durch Italien

... „ja, dem ist so, wir werden eine Vespa zwischen all den Gondeln mit einem Boot über den Canal Grande zur Vorführung überstellen lassen“, lacht das Duo - vor einem ernsten Hintergrund. Denn der Innsbrucker Weiskopf machte sich nach Lockdown Nummer 1 mit seiner Vespa über den Brenner auf den Weg nach Lampedusa, um auf seinem Weg dorthin die Menschen zu befragen, was „Freiheit“ für sie bedeutet.