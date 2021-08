Helene Fischer: Aus für ihre Weihnachtsshow

Heuer müssen Fans der 37-Jährigen sich aber auf ein Weihnachtsfest ohne ihr Idol einstellen. Dabei sei laut Informationen der „Bild“ sogar schon die Messehalle in Düsseldorf für die zweitägige Aufzeichnung reserviert gewesen. Ob die Show schließlich an den strengen Corona-Auflagen gescheitert ist? Geplant sei nämlich gewesen, 11.000 Fans in die Halle zu lassen. Tatsächlich zugelassen wurden schließlich aber nur rund 4000 Zuschauer.