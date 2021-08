„I Am Fish“: Fische auf ihrem Weg in die Freiheit

Jetzt ist es offiziell: Mit „I Am Fish“ bringen Entwickler Bossa Studios, bekannt durch seinen Brot-Simulator „I Am Bread“, und Publisher Curve Digital am 16. September ihr „charmantes, physikbasiertes Abenteuerspiel“ auf PC (via Steam) und Xbox. Vier voneinander getrennte Fische müssen sich darin schwimmend, fliegend, rollend und mampfend ihren Weg zum offenen Meer bahnen, um in die Freiheit zu gelangen und sich wiederzufinden.