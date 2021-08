Preis-Wirrwarr um das „bunte Zebra“

Was als Symbol für Toleranz gedacht war, dient jetzt in Klagenfurt als Anlass für eine Schlammschlacht im Rathaus. Nach der Kritik von Stadträtin Sandra Wassermann (FP) an den Kosten in Höhe von 11.487 Euro für den Regenbogenzebrastreifen vor den CityArcaden gab es prompt die Retourkutsche aus dem Büro des Bürgermeisters. Wassermann alteriere sich über ein Projekt, für das eigentlich sie verantwortlich sei.