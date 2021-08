Kanye West stellt Antrag auf Namensänderung zu Ye

Kanye West (44), der sich 2018 den Künstlernamen Ye zugelegt hatte, will dies offenbar zu seinem amtlichen Namen machen. Der Musiker habe einen entsprechenden Antrag auf Namensänderung in Los Angeles vor Gericht beantragt, wie mehrere US-Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten. Das Promiportal „TMZ“ postete ein Dokument, das den derzeitigen Namen „Kanye Omari West“ und den vorgeschlagenen Namen „Ye“ auflistet.