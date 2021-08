Das Getöse von Kurz & Co.: Frage der Macht

Jetzt werden sich wieder viele über die Härte des Kanzlers in der Flüchtlingspolitik aufregen. Die Empörung kann man sich sparen. Österreich hat auf die Vorgänge in der Welt so gut wie keinen Einfluss. Das hat der Kanzler am Sonntag auf PULS 4, in der heuer besten Reihe politischer TV-Sommergespräche, ganz offen zugegeben. „Es ist wichtig, sich selbst einzugestehen: Nicht alles liegt in unserer Macht.“ Dieses Bekenntnis ist von einer verblüffenden Ehrlichkeit und die zentrale Erkenntnis in der komplexen Migrationsfrage.