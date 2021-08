Fenster zur Welt: Der moderne Fernseher wird 90

Fernsehen unter Hitler: Propaganda und Prestige

Die Nazis waren an der Macht, für sie war die Technik in erster Linie Prestigeprojekt. Um TV-Projekten in Tokio und London zuvorzukommen, starteten die deutschen Techniker überhastet in den Sendebetrieb und nahmen dabei Schwächen in der Übertragung in Kauf. „Das Fernsehen diente vor allem dazu, die technologische Überlegenheit des Deutschen Reichs zu demonstrieren“, erklärt Kubot.