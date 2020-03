Das kostet der erste aufrollbare OLED-TV

OLED65RX9LA nennt LG seinen im Jänner 2019 auf der CES in Las Vegas erstmals gezeigten aufrollbaren OLED-TV. Das „R“ in der Produktbezeichnung steht für „rollable“. Der 65-Zöller mit 4K-Auflösung kommt mit einem Unterbau daher, in der der Fernseher bei Nichtbenutzung verstaut wird und in dem zugleich eine 4.1-Soundbar mit Dolby-Atmos-Unterstützung integriert ist.