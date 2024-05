So verteidigt sich Schilling jetzt in der „Krone“

Konkreter Plan oder „persönlicher Rachefeldzug“?

Und sie wolle – so sie einmal am 9. Juni gewählt sei – einen Fraktionswechsel zur Linken vollziehen. Letzteres habe sie in einem Gespräch mit mehreren Personen gesagt. „Alles aus dem Zusammenhang gerissen und ein persönlicher Rachefeldzug ehemaliger Freundinnen aus anderen Parteien und der Aktivistenszene“, kontert Schilling via „Krone“.