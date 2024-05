Umfrage: Das wäre die beliebteste Koalition

IFDD-Chef Christoph Haselmayer: „In den letzten Monaten waren die Dreier auch in meinen Umfragen beliebter. Doch je näher der Wahltermin rückt, desto mehr denken die Menschen offenbar an stabile Verhältnisse.“ In Österreich gab es bis dato – im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa – noch keine Bundesregierung mit mehr als zwei Parteien.