„Frage der Zeit, dass war Schlimmeres passiert“

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich am Dienstag bei der Kader-Bekanntgabe in Wien auch zum Thema Nationalstadion geäußert. „Wenn in den nächsten 50 Jahren beim Happelstadion nichts gemacht wird, ist es eine Frage der Zeit, dass was Schlimmeres passiert als ein Loch im Rasen oder ein zweistündiger Stromausfall“, sprach der Deutsche Klartext.