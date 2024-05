Microsoft mit neuer PC-Architektur für KI-Ära

Nah am Durchbruch

Für die Suchfunktion erfasst Windows alle Informationen auf dem Computer und versucht, sie mithilfe von KI-Modellen zu verstehen sowie in den aktuellen Kontext zu bringen. Das Ziel in der Computerbranche sei schon immer gewesen, „Computer zu bauen, die uns verstehen, statt dass wir Computer verstehen müssen“, sagte Microsoft-Chef Satya Nadella. Nach seinem Gefühl komme man bei dieser Vision einem „echten Durchbruch näher“.