Google Pixel 8A: „Volkshandy“ für 550 Euro im Test

Sieben Jahre Update-Garantie räumt Google bei seinem Pixel 8A ein – also genauso viel wie bei den High-End-Modellen der Gerätereihe, die bereits im Herbst auf den Markt kamen. Damit steht Googles Pixel 8A allein auf weiter Flur: Ein so umfassendes Update-Gelübde gibt es in der oberen Mittelklasse sonst nirgends. Und auch in Sachen Ausstattung lässt sich Google nicht lumpen, zeigte sich im Test. Raubt das dem hohen Preis den Schrecken?