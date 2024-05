Kanada holt Gruppensieg, Schweiz schlägt Finnland

Kanada jubelt in der Overtime

Gastgeber Tschechien holte gegen die Kanadier in den letzten vier Minuten einen 1:3-Rückstand auf. In der vierten Minute der Verlängerung ließ aber Dylan Cozens von den Buffalo Sabres in Unterzahl die Nordamerikaner jubeln. Kanada bleibt damit ohne Niederlage. Die Tschechen dürfen sich unterdessen über weitere NHL-Verstärkung freuen. David Pastrnak und Pavel Zacha von den Boston Bruins reisen nach dem Play-off-Aus ihres Clubs zum Viertelfinale gegen die USA an.