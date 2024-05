Warum Ruanda-Pakt zum Rohrkrepierer werden könnte

Heilsbringer Ruanda?

Der britische Premierminister Rishi Sunak will hierfür Migranten ins mehr als 6000 Kilometer entfernte Ruanda in Ostafrika fliegen lassen – unabhängig von der Herkunft der Personen. Im diktatorisch regierten Land soll anschließend ein Asylantrag gestellt und bearbeitet werden. Wer angenommen wird, darf in Ruanda bleiben. Wer abgelehnt wird, soll in einen „sicheren Drittstaat“ abgeschoben werden. Wo auch immer der dann ist. Eine Rückkehr nach Großbritannien ist auf jeden Fall nicht vorgesehen. So weit, so (un)klar.