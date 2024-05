Wolfsberger AC gegen Austria Wien, LIVE ab 19 Uhr

„Wölfe“ haben einen Lauf

„Wir sind richtig gut in Schuss, wie man in der zweiten Hälfte gesehen hat“, sagte WAC-Coach Manfred Schmid angesichts des 3:1-Heimsiegs über die WSG Tirol am Samstag. Mit einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause verteidigten die Kärntner dabei ihr Heimrecht im nun anstehenden Duell. Und die Wölfe haben einen Lauf. „Von den vergangenen Spielen haben wir sehr, sehr viele gewonnen.“ Tatsächlich fand man nach verhaltenem Start in die Qualigruppe mit vier Remis und einer Niederlage zur „Halbzeit“ in die Spur und gewann vier der jüngsten fünf Partien (Torverhältnis 10:4).