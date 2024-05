Helikopter von Irans Präsident abgestürzt

Rettungsteams unterwegs zum Unglücksort

Das iranische Staatsfernsehen erklärte, dass Rettungsteams auf dem Weg zum Unglücksort seien. Die Unfallstelle befinde sich in der Nähe der Stadt Jolfa an der Grenze zu Aserbaidschan, etwa 600 Kilometer nordwestlich der iranischen Hauptstadt Teheran. Die Wetterbedingungen seien aufgrund des dichten Nebels in der Gebirgsregion schlecht.