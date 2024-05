Österreicherinnen sitzen in Neukaledonien fest

Der Vertreter der französischen Regierung in Neukaledonien, Louis Le Franc, erklärte am Dienstagmorgen, die schrittweise „Rückkehr zur Ruhe“ setze sich fort. Zugleich kündigte er an, in den kommenden Stunden zusätzliche Einsatzkräfte zu entsenden, um die anhaltende Gewalt einzudämmen.