Ortsname auf Straßenschild falsch geschrieben

E und N fielen nicht auf

Nur knapp 20 Fahrminuten von Stein, an der Marchtrenker Straße, weist ein brandneues Schild den Weg nach „Weißenkirchen a. T.“. Tatsächlich sollte es aber Weißkirchen an der Traun, also ohne „en“ heißen. Erst konzentrierte Verkehrsteilnehmer waren darauf aufmerksam geworden. Wie dieser Fehler „durchrutschen“ konnte, und wie es nun weitergeht, ist unklar: Von der zuständigen Straßenmeisterei Wels war am Samstag niemand für eine Stellungnahme erreichbar.