Adler ändern Flugrouten wegen Ukraine-Kriegs

Seit der Invasion des Kreml-Herrn Wladimir Putin machen Schelladler buchstäblich einen Bogen um die Ukraine. GPS-Daten belegen, dass sie große Umwege fliegen und sich weniger und kürzere Pausen zum Fressen gönnen. Zu diesem Schluss kamen Forscher von der University of East Anglia in Großbritannien. Für die Studie wurden den Raubvögeln GPS-Tracker am Rücken angebracht.