Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Der 28-jährige Georgier, dessen Vertrag in Graz am Saisonende ausläuft, war zuletzt die Lebensversicherung der „Blackies“. In Linz erzielte er beide Tore, beim 1:1 gegen Hartberg eine Woche zuvor rettete er mit seinem Ausgleichstreffer in Unterzahl einen Punkt. „Spieler der Saison zu werden ist großartig, als Mannschaft haben wir aber bekannterweise noch unser größtes Ziel am Wochenende vor uns – danach können wir hoffentlich gemeinsam feiern“, sagte Kiteishvili.