EU-Staaten segnen KI-Gesetz final ab

Die EU-Staaten haben am Dienstag in Brüssel einstimmig für die Regulierung von Künstlicher Intelligenz gestimmt und damit den sogenannten AI Act final abgesegnet. Das EU-Gesetz teilt KI-Systeme in unterschiedliche Risikokategorien ein und soll diese dementsprechend regulieren. Auch sollen KI-generierte Texte, Bilder oder Videos künftig gekennzeichnet werden müssen.