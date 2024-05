Das Stadion-Theater in Graz nimmt kein Ende

Aber fix ist eben noch lange nix. Und so sollen im Gemeinderat zwei Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben werden – einmal für die Erweiterung in Liebenau und dann für ein neues Stadion in Puntigam. „Üblicherweise ist die Machbarkeitsstudie in acht Monaten ausgearbeitet – für die Realisierung beider Projekte haben wir rund 50 Monate kalkuliert, wobei beim Standort in Puntigam natürlich eine mögliche UVP ein zusätzlicher zeitlicher Faktor sein kann“, erklärt Stadtbaudirektor Bertram Werle.