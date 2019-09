LCD vs. OLED: Nächste Runde im TV-Glaubenskrieg

Die nächsten Innovationen warten schon

Einen Blick in die Zukunft nach LCD und OLED erhascht man in der Technikwunderwelt der IFA etwa am Stand von Samsung. Die Koreaner forschen bereits seit einigen Jahren an sogenannten Micro-LED-Fernsehern, die - wie OLED-TVs - keine Hintergrundbeleuchtung brauchen und aus Tausenden winzig kleinen Leuchtdioden zusammengesetzt sind. Solche Geräte soll man eines Tages sogar modular nach Belieben zusammenbauen können. Die OLED-Konkurrenz hält derweil, ebenfalls schon seit dem Vorjahr, mit aufrollbaren oder transparenten Fernsehern dagegen, die in einigen Jahren wohl auch für weniger betuchte Käufer erschwinglich sein werden. Es bleibt spannend.