Grünes Polit-Theater

In der täglichen grünen „Medien-Soap“ tut sich vor allem ein Marketing-Ehepaar hervor, dessen Bekanntheitsgrad darunter wohl kaum gelitten hat. Wem soll denn dieser Vorgang – wäre es nicht ein lachsrotes Blatt, das hier alles verbreitet, hätten wir schon längst das Wort „Kampagnen-Journalismus“ vernommen – überhaupt nützen? Die Grünen beschädigen sich selbst, das steht fest. Aber auch der rote Babler, der vielleicht mit abtrünnigen Grünen rechnete, wird sich verrechnen. Seine Nähe zu der Ehefrau des Marketing-Pärchens nützt ihm dabei nicht. Die ÖVP nimmt am Schilling-Hauen fröhlich teil, was auch nicht unbedingt zu einem Stimmungshoch führt.

Nur die FPÖ, die zumindest, was die Umfragen betrifft, wenig falsch machen kann, stellte sich mit Harald Vilimsky schützend vor Lena Schilling. Kampagnen-Journalismus mit Vorwürfen, die als sexistisch eingestuft werden könnten: Eigentlich wäre das ein Fall für den Presserat!