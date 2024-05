Leistbare Handys unter 350 €: Wer hat das beste?

Einsteiger-Smartphones besitzen heute viele Finessen, die einst der teuren Oberklasse vorbehalten waren. Wasserdichte Geräte, Fingerabdruckscanner im Display, flottes 6-Gigahertz-WLAN, gute Bildschirme und Kameras: All das hat in der Einsteigerklasse Einzug gehalten, die „Billiggeräte“ von Samsung, Vivo und Xiaomi bieten für einen bezahlbaren Preis also viel Technik. Trotz ähnlicher Ausstattung kristallisierte sich im Test aber ein Favorit heraus.