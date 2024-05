„Wir müssen Wien unattraktiv machen“

An Wiens Schulen passieren immer mehr Straftaten. Die Zahl hat sich von 2021 auf 2023 fast verdoppelt. Wiens FPÖ-Chef Nepp wundert sich nicht darüber. „SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hat illegale Migranten mit großzügigen Sozialleistungen nach Wien gelockt. Man muss aufpassen, dass man nicht eine Messersammlung im Rücken hat“, so Nepp. „Die Sozialleistungen müssen künftig an die österreichische Staatsbürgerschaft gekoppelt werden“, so der blaue Politiker. „Wir müssen Wien für Zuwanderer unattraktiv machen“, meint der ehemalige Wiener Vizebürgermeister weiter.