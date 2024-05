Pensionisten-Offensive: Klare Forderung an Politik

Es gibt bereits jetzt Bestrebungen, alten Menschen zu helfen. Aber das ist noch nicht genug. So werden gerade gemeinsam mit dem Städte- und Gemeindebund sogenannte Digi-Dolmetscher für jede Gemeinde in ganz Österreich gesucht. Sie sollen die Digitalisierung so erklären, dass jeder es versteht und für uns Ansprechpartner sein, der auch rückmeldet, wo es in Sachen Digitalisierung zwickt.