Manfred Baumanns neue Stars sind Tiere

Nach der Erfolgsausstellung „Mustangs“ hatten die beiden ihren Fokus auch auf Tiere gelegt. Gibt es ein neues Abenteuer, das ihr plant? „Wir wollen was mit Känguru-Babys machen in einer Auffangstation. Und ein weiteres Projekt mit Büffeln in Kanada wartet auch auf uns, und dann gibt es auch noch ein Foto-Abenteuer mit Seerobben in Irland, das aussteht.“ Ob es jeweils ein Buch wird, oder sie eine Wildtiere-Ausstellung machen, ist aber noch offen.