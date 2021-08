Kultband Opus spielt beim Abschiedsfest groß auf

Jazz-Fest mit Frauen-Power

Mit dem Jazz-Fest geht es am Samstag, 28. August, ab 15.30 Uhr weiter. Unter dem Motto „WOW! Women Of Wiesen“ treten Stars wie Rebekka Bakken, Ida Nielsen & The Funkbots, Barbara Dennerlein, Cyrille Aimée, Lash & Grey und Lylit auf. Als Moderatorin führt Sängerin Stella Jones durch das Programm.