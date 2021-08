Polizist verleumdet: Arbeitsloser verurteilt

Mit der Gesetzestreue scheint es ein Burgenländer so ganz und gar nicht zu haben. Gut 20 Vorstrafen umfasst die Akte des Mannes bereits. Sein Verhältnis zur Exekutive kann deshalb als durchaus angespannt bezeichnet werden. Als er der Meinung war, dass ihm jemand Geld gestohlen habe, rief er dennoch die Polizei. Eine Funkstreife rückte an, um die Anzeige aufzunehmen. Im Zuge der Amtshandlung fühlte sich der Mann - er hatte zuvor mehrere Bier getrunken - von einem der Ordnungshüter beleidigt. Deshalb rief der Arbeitslose später auf dem Posten an und beschuldigte den Beamten, betrunken gewesen zu sein. Der Polizist musste prompt zum Alkotest antreten, der - wenig überraschend - negativ ausfiel.