SPÖ fordert „Green New Deal“ für Österreich

Die Kosten für den Klimawandel würden in Österreich jetzt bereits bei zwei Milliarden Euro jährlich liegen. Außerdem drohen neun Milliarden Euro an Strafzahlungen, „wenn wir unsere Klimaziele verfehlen“. „Nicht in Klimaschutz zu investieren wäre das Teuerste, was wir machen können.“ Herr kritisierte, dass für die angepeilte Klimaneutralität 2040 eine gesetzliche Grundlage fehle. Für den „gemeinsamen Kampf für die klimaneutrale Industrie“ brauche es dringend ein neues Klimaschutzgesetz und „klare Regeln, wie wir wirtschaften und arbeiten können“, ohne die Zukunft zu gefährden. Die Debatte über den persönlichen Verzicht auf bisherige Lebensgewohnheiten ist laut Herr sinnlos. Das Problem sei zu groß, um es moralisch zu lösen und auf Einzelne abzuladen. Es brauche daher auf kollektiver Ebene eine Lösung.