Klimaschutz: Werner Kogler verteidigt Pläne

Kogler: Umverteilung durch Öko-Steuern

Apropos Deutschland: Von dort erhofft sich Kogler Schützenhilfe für die Koalitionsverhandlungen zur Öko-Steuerreform: Der Vizekanzler geht davon aus, dass nach den deutschen Höchstgerichts-Aufforderungen für mehr Klimaschutz „die Schrauben in den nächsten Wochen nachgedreht werden“. Und dort regieren noch nicht einmal die Grünen, so Kogler: „Sondern die Schwesterpartei der Türkisen und die Sozialdemokratie. Letztere glaubt in Österreich gerade wieder, Sozialpolitik an der Zapfsäule machen zu müssen.“