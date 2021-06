Verkehr bleibt unser größtes Klimaschutz-Problem

Im Jahr 1990 war in keinem einzigen Bundesland der Anteil des Verkehrs am CO2-Ausstoß größer als 50 Prozent, macht der VCÖ aufmerksam. Am höchsten war der Anteil im Burgenland, wo der Verkehr damals für rund 45 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich war. Österreichweit waren es rund 22 Prozent, in der Steiermark rund 18 Prozent. Zuletzt verursachte der Verkehr vor der Coronakrise bereits in fünf Bundesländern mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten des Umweltbundesamts zeigt: Im Burgenland, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und Tirol. In der Steiermark ist der Verkehrsanteil aufgrund der starken Industrie mit 31 Prozent geringer. Nach dem coronabedingten Verkehrsrückgang im Vorjahr, droht heuer wieder ein deutlicher Anstieg der Verkehrsemissionen. CO2 macht fast 85 Prozent der gesamten Treibhausgase Österreichs aus.